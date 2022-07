RoboCop torna con un gioco next-gen che sembra uscito dagli anni ’80

Non ci libereremo mai degli anni ’80 forse, soprattutto se RoboCop: Rogue City torna dal passato con un videogioco next-gen.

La storica saga di fantascienza, che potete recuperare su Amazon in Blu-Ray, è uno dei capisaldi del genere ed è diventato rapidamente un cult.

Talmente tanto che RoboCop era già apparso in varie occasioni in alcuni videogiochi, come in Mortal Kombat 11 in versione decisamente cruenta.

Un titolo che avevamo già visto un anno fa, e che ora torna in una versione definitiva e con più informazioni.

RoboCop: Rogue City è stato mostrato nuovamente durante il Nacon Connect, evento dedicato a tutti i prodotti e software pubblicati da Nacon.

Sviluppato dallo studio Teyon, che ha anche sviluppato Terminator: Resistance, dimostrando una certa passione per i franchise degli anni ’80, Rogue City è basato sul film originale del 1987.

Nei panni di Alex Murphy, con tanto di fattezze ricostruite partendo dall’attore originale Peter Weller, il titolo sembra combinare azione in prima persona e una narrativa fatta di dialoghi a scelta multipla.

Ecco il nuovo trailer:

C’è da dire che i videogiochi di RoboCop non hanno mai avuto una grandissima fortuna nella storia, e chissà se questo progetto potrà rappresentare un’eccezione.

Se non altro il titolo sembra avere intenzione di essere fedele alle atmosfere del franchise originale, nella speranza che possa risultare anche un videogioco degno di attenzione.

Sicuramente un periodo interessante per i fan delle atmosfere degli anni ’80. Sono usciti videogiochi come The Kids We Were che vi proiettano nel Giappone dell’epoca, ad esempio.

Per non parlare dell’ultimo videogioco sulle Tartarughe Ninja, forse uno dei simboli più iconici di quell’epoca, tra fumetti, merchandise e videogiochi.