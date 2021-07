Un cult anni ’80 torna in un nuovo videogioco (ma le premesse non sono buone)

Ci sono icone senza tempo destinate a non sparire mai, in un modo o nell’altro: RoboCop è sicuramente tra queste.

Uscito nel 1987 e diretto da Paul Verhoeven, il primo film vedeva protagonista Peter Weller per una storia di fantascienza ambientata in un futuro distopico (o dovremmo dire presente?).

Divenuto un vero franchise di successo, il poliziotto mezzo uomo e mezzo macchina RoboCop ha più volte invaso anche il mondo dei videogiochi, con risultati tutt’altro che esaltanti, proprio come accaduto con il recente Terminator Resistance.

Ora, complice anche il ritorno delle leggende action anni ’80 in giochi come Call of Duty Warzone, RoboCop tenterà di farsi nuovamente strada nell’universo dei videogames.

Nacon ha infatti annunciato RoboCop Rogue City, nuovo sparatutto in soggettiva dedicato al franchise tanto in voga nel secolo scorso.

Poco sotto, il tweet con il breve teaser trailer della durata di meno di un minuto:

Become the iconic hero whose part man, part machine, all cop as you attempt to bring justice to the dangerous, crime-ridden streets of Old Detroit in RoboCop: Rogue City.@RoboCopRC is coming in 2023 to consoles and PC! pic.twitter.com/MzfLpD4FCQ

— Nacon at #NaconConnect (@Nacon) July 6, 2021