Rilasciata la prima patch per The Last of Us Part I su PC, ma c’è una brutta notizia

La versione PC di The Last of Us Part I ha avuto un Day One funestato da problemi di ogni genere, visto che la qualità finale del prodotto si è rivelata inferiore alle aspettative.

Come saprete, Naughty Dog non si è occupata in prima persona del porting del gioco PS5 (che trovate su Amazon a buon prezzo), ma ha lasciato l’incarico al team di Iron Galaxy.

The Last of Us Part I lamenta una pessima ottimizzazione e vari crash segnalati dai giocatori, sebbene a quanto pare è ora il momento di parlate di una prima patch correttiva.

Tra un meme e l’altro, quindi, è il momento di scaricare un primo update di piccole dimensioni (o così sembrerebbe), il quale purtroppo non sembrerebbe risolvere i gravi problemi del gioco.

Tom Warren di The Verge ha infatti segnalato sul suo profilo social ufficiale la disponibilità di una prima e “misteriosa” patch di The Last of Us Part I su PC.

Del peso di appena 36 MB – sebbene altri evidenzino invece come sia in realtà del peso di oltre 2 GB su Steam Deck – sembra che l’aggiornamento non corregga un granché.

Poco sotto, il post di Warren e non solo che confermerebbe la notizia.

a mysterious 36MB patch for The Last of Us on PC has appeared pic.twitter.com/5yglAE0ZsX — Tom Warren (@tomwarren) March 29, 2023

Digital Foundry ha inoltre prontamente rimarcato con un post dedicato come sia «improbabile che elementi come l’utilizzo della VRAM e l’ottimizzazione della CPU vengano risolti a breve termine, stando a quanto stiamo vedendo».

A fronte di ciò, non si tratta quindi della patch risolutiva che i giocatori aspettavano, la quale potrebbe arrivare solo nelle prossime settimane e non a stretto giro.

Un vero peccato, considerando anche che l’edizione PC avrebbe dovuto rivelarsi addirittura superiore a quanto visto su console PS5 in termini di caratteristiche.

In attesa di novità sui prossimi e – si spera – corposi aggiornamenti promessi da Naughty Dog, vi consigliamo di iniziare a tenere d’occhio i requisiti consigliati per essere sicuri di poter giocare a TLOU Part I senza troppi guai.