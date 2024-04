Mass Effect 5 non vedrà il ritorno di un personaggio storico

L'attesa per Mass Effect 5 continua, anche se in queste ore è arrivata una nuova conferma circa un personaggio molto importante che non farà il suo ritorno nel prossimo capitolo.

Dopo il lancio trilogia rimasterizzata del Comandante Shepard (trovate Mass Effect Legendary Edition su Amazon) i fan attendono infatti a braccia aperte il nuovo capitolo.

Advertisement

Da quello che sappiamo, il quinto e prossimo episodio della serie sci-fi non dovrebbe essere una nuova trilogia, piuttosto promette di essere qualcosa di unico.

Ora, dopo gli ultimi aggiornamenti sullo sviluppo del quinto capitolo, è tempo di scoprire quale personaggio non farà il suo ritorno: stiamo parlando proprio del Comandante Sheppard.

Attenzione: da ora seguono spoiler sul finale della trilogia originale. Proseguite a vostro rischio.

Come riportato anche da Dexerto, sebbene le probabilità che Shepard ritornasse nel prossimo gioco di Mass Effect di EA fossero già scarse, la stessa FemShep, Jennifer Hale, ha reso noto che non ha sentito nulla da nessuno riguardo al nuovo gioco, chiudendo praticamente la porta alla teoria che il personaggio potesse tornare in qualche modo.

Vero anche che il controverso finale lasciava in ogni caso aperto un (piccolo) spiraglio circa il ritorno del Comandante Shepard, dopo aver salvato la galassia dalla minaccia dei Razziatori una volta per tutte. O almeno così pensavamo.

Hale ha infatti assicurato di non aver avuto discussioni con il team di EA: «Non penso di poter avere problemi perché onestamente non so nulla», ha detto.

«Mi piacerebbe tornare, ci tornerei immediatamente... Ma non ho sentito nulla da nessuno ancora».

Anche se indubbiamente vincolata da clausole di non divulgazione e probabilmente legalmente impossibilitata a confermare il suo ritorno se coinvolta, Hale pare non aver "mentito".

«Fate sapere cosa volete», ha aggiunto. «Mandate e-mail a BioWare, mandate e-mail a EA, avviate una petizione. So che Mark [Meer, il doppiatore maschile di Sheppard, NdR] lo farebbe anche, parlo per Mark».

Ricordiamo in ogni caso che oltre al prossimo Mass Effect, BioWare sta sviluppando Dragon Age: Dreadwolf, che potrebbe essere rilasciato già quest'anno.

Ad ogni modo, aspettando il quinto capitolo, il gioco da tavolo cooperativo di Mass Effect vi farà ingannare l'attesa.