Returnal sembra davvero in arrivo su PC: un video svela le novità grafiche

Sembra che oramai sia tutto pronto per il debutto di Returnal su PC: l’esclusiva PS5 sembrerebbe l’ultima produzione di PlayStation Studios pronta a sbarcare con una nuova versione.

L’ultima sorprendente produzione di Housemarque (che trovate in offerta su Amazon) è al centro di numerose chiacchiere per una ipotetica nuova versione, per le quali sembrerebbe mancare ormai solamente la conferma.

Come riportato da VGC, nelle scorse ore un nuovo leak ha infatti svelato le impostazioni grafiche della presunta versione PC di Returnal, che confermano un’anticipazione arrivata nei mesi precedenti.

Del resto, una nuova conferma era arrivata soltanto all’inizio del mese, quando durante una presentazione è stata mostrata una build del gioco con effetti grafici che non sono presenti su PS5, suggerendo così che si trattava di una versione studiata per PC.

La clip video dura soltanto 54 secondi e ci mostra la possibilità di attivare Resolution Scaling, Dynamic Resolution, DLSS, AMD FSR e NIS, oltre ad alcune utili funzionalità come frame rate sbloccato e ray tracing per ombre e riflessi.

Il filmato originale è già stato rimosso da Sony Interactive Entertainment per violazione di copyright, confermando dunque che la versione PC di Returnal sembrerebbe essere reale: sulla rete si stanno però moltiplicando i reupload, come quello che allegheremo di seguito.

A questo punto, sembrerebbe essere solo questione di tempo prima che Sony e Housemarque decidano di annunciare ufficialmente la versione PC, pur invitandovi come di consueto, in attesa di dichiarazioni ufficiali, a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero ulteriori novità: nel frattempo, proprio pochissimi istanti fa, è stato confermato in anticipo l’arrivo di un’altra esclusiva PlayStation su PC con il trailer ufficiale, anch’essa protagonista di leak che hanno coinvolto Returnal.

