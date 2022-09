PlayStation Plus, svelati ufficialmente i nuovi giochi gratis di ottobre

I nuovi giochi gratis di PlayStation Plus sono stati svelati ufficialmente soltanto pochi istanti fa: ancora una volta i fan iscritti al servizio in abbonamento potranno divertirsi con 3 nuovi omaggi.

Dal prossimo mese saranno ufficialmente disponibili Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 e Superhot: per potervi accedere basterà naturalmente essere iscritti all’abbonamento Essential (potete acquistare una gift card dedicata su Amazon).

I prossimi omaggi di PlayStation Plus saranno ufficialmente disponibili da martedì 4 ottobre 2022 e resteranno validi fino al 31 ottobre 2022: l’1 novembre corrisponderà infatti al primo martedì del mese, giornata scelta da Sony per la distribuzione degli omaggi.

Questo significa che avrete meno di un mese per scaricare i nuovi titoli riscattabili gratuitamente, svelati ufficialmente dal servizio in abbonamento con la seguente grafica ufficiale:

Hot Wheels Unleashed è dunque il gioco scelto per i giocatori su PS5 con un’edizione dedicata, ma sarà comunque riscattabile e scaricabile anche da tutti i giocatori PS4, insieme agli altri due giochi gratis del mese.

L’ultimo gioco dedicato alle Hot Wheels è una simulazione arcade adrenalinica e spettacolare, che vi permetterà di personalizzare le vostre macchinine e costruire le piste dei vostri sogni — dove non potranno naturalmente mancare i mitici giri della morte.

Injustice 2 è invece il secondo capitolo della saga picchiaduro con eroi e cattivi dell’universo DC Comics, in cui Batman dovrà ancora una volta opporsi al regime instaurato da Superman, ormai ben lontano dal simbolo che in molti ricordavano.

Infine, Superhot è il sorprendente sparatutto in cui il tempo si muove solamente quando saremo noi a farlo: strategia e caos si mischiano in questo titolo che ha già conquistato tantissimi appassionati e che, presto, potrete provare senza costi aggiuntivi.

Non ci resta dunque che attendere il prossimo mese per poter aggiungere alla nostra raccolta questi nuovi grandi titoli: nel frattempo, vi ricordiamo che pochi giorni dopo ci dirà addio un gioco gratis disponibile su Extra e Premium.

In attesa che siano ufficialmente disponibili i nuovi titoli gratuiti, segnaliamo che grazie a Premium potete provare le prime 2 ore di gioco di un recente soulslike. Per quanto riguarda invece le aggiunte dei prossimi mesi, Sony ha già chiarito che non dovremmo mai aspettarci le esclusive gratis al day one.