Un’esclusiva PlayStation inaspettata arriva su PC: ecco il trailer ufficiale (e la data è vicina)

L’annuncio era ormai nell’aria da diverse settimane, dopo numerosi leak e indiscrezioni, ma adesso è arrivata anche la conferma ufficiale grazie a un trailer pubblicato in anticipo da PlayStation Latinoamérica: Sackboy Una Grande Avventura è la prossima esclusiva in arrivo su PC.

Il tenero spin-off di LittleBigPlanet (potete recuperare l’edizione PS5 in sconto su Amazon) sarà ufficialmente disponibile già dalla fine del prossimo mese: un lancio dunque più vicino di quanto era possibile aspettarsi, considerato il recentissimo annuncio.

Il trailer ufficiale, che potete visualizzare voi stessi in apertura, non è stato attualmente pubblicato in altre lingue e lascia così pensare a un reveal trapelato in anticipo dalla stessa Sony: al suo interno ci viene svelato che Sackboy Una Grande Avventura sarà disponibile su PC a partire dal 27 ottobre, tramite Steam ed Epic Games Store.

Curiosamente, la descrizione ufficiale del video propone anche i link per prenotare il gioco che, però, non risultano essere funzionanti: sembrerebbe essere dunque un’ulteriore conferma di un annuncio arrivato online prima del previsto.

Proprio pochi giorni fa erano state caricate le prime immagini del gioco sul database di Steam e sembrava dunque solo questione di tempo prima di scoprire l’annuncio ufficiale: il trailer ci rivela anche quali saranno le caratteristiche di questa nuova edizione, ottimizzata per i PC di ultima generazione.

Sackboy: Una Grande Avventura supporterà infatti ufficialmente il DLSS di Nvidia e il VRR, oltre a includere il supporto a 120FPS in 4K e all’ultrawide in 21:9. La tenera avventura platform si preannuncia diventare dunque ancora più bella da vedere, per chiunque abbia un PC all’altezza della situazione.

Sackboy: A Big Adventure is coming to PC on October 27th https://t.co/DVAzW3LC4M -4K 120FPS

-Ultrawide 21:9

-Nvidia DLSS

-VRR pic.twitter.com/CAisCuCePN — Wario64 (@Wario64) September 29, 2022

Nelle prossime ore dovrebbe dunque arrivare l’annuncio ufficiale anche per tutti gli altri paesi — inclusa l’Italia — con conseguente apertura ufficiale dei pre-order su Steam ed Epic Games Store: tra meno di un mese gli utenti potranno dunque accogliere una nuova inaspettata esclusiva PlayStation.

Sony ha ormai deciso di investire fortemente sul mercato PC, che anche con il recente Marvel’s Spider-Man Remastered ha dimostrato che la voglia di esclusive PS Studios è ormai fuori scala. Se siete curiosi di scoprirne di più su questo tenero titolo, sulle nostre pagine trovate la recensione di Sackboy Una Grande Avventura.