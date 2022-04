Return To Monkey Island è ufficiale e l’uscita non è lontana

Quello che si pensava essere un pesce d’aprile è invece diventato realtà: è stato infatti annunciato Return to Monkey Island, in arrivo nel 2022. Si tratta del ritorno a sorpresa del grande franchise di avventure grafiche targate Lucas.

Prodotto da Terrible Toybox di Ron Gilbert in collaborazione con Devolver Digital e Lucasfilm Games, il gioco è quindi atteso entro e non oltre la fine dell’anno.

Da quello che è possibile intuire del primo trailer ufficiale, il gioco sarà di fatto il sequel di Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, un capitolo che non ha certo bisogno di presentazioni.

Poco sotto, il trailer di annuncio rilasciato poco fa:

Nel gioco è altrettanto chiaro che ritroveremo alcuni dei protagonisti che hanno fatto la storia della serie, tra cui l’inimitabile nonché pirata Guybrush Threepwood.

Non sono al momento note le piattaforme su cui Return to Monkey Island vedrà la luce, sebbene è abbastanza scontato che il gioco possa vedere la luce su PC, oltre che su console PS5 e Xbox Series X|S (nulla esclude anche una versione per Nintendo Switch).

Il sito ufficiale – ancora privo di informazioni sostanziali – conferma in ogni caso che il gioco sarà disponibile entro la fine di quest’anno, senza specificare la data di uscita esatta. Non ci resta quindi che rimanere in attesa di tutti gli aggiornamenti del caso.

Ricordiamo, per chi non conoscesse la serie, che il terzo episodio – chiamato The Curse of Monkey Island – venne realizzato la direzione di Ron Gilbert ed è quindi considerato quasi un capitolo “apocrifo”.

Sicuramente, si tratta dell’atteso ritorno di una delle avventure grafiche più amate degli anni ’90 (e non solo), divenuto con gli anni una vera e propria leggenda.

Infine, considerando che Devolver Digital è solito tenere il suo evento Digital Direct nel corso della prossima estate, sicuramente scopriremo nuovi dettagli sul gioco nei prossimi mesi.