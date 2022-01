Retrocompatibilità PS3-PS5 sempre più vicina? Un bug lo avrebbe anticipato

Da mesi si parla del fatto che Sony potrebbe finalmente dire sì alla retrocompatibilità totale, grazie all’arrivo di un servizio in abbonamento che possa “fondere” PlayStation Plus e PlayStation Now.

I possessori di DualSense sono infatti in attesa di ricevere notizie ufficiali al riguardo, sebbene poche ore fa qualcosa potrebbe aver anticipato per errore il tutto.

Del resto, i giochi per PlayStation 3 hanno iniziato ad apparire sullo store di PlayStation 5 la scorsa settimana, suggerendo che Sony potrebbe svelare presto l’ulteriore supporto di retrocompatibilità per la console.

A seguito della notizia che ha visto le carte PS Now ritirate dal Regno Unito, arriva ora un ulteriore indizio del fatto che Sony starebbe preparando il campo a qualcosa di molto interessante.

Come riportato dai colleghi di VGC, nel corso della notte tra lunedì 24 e martedì 25 gennaio, le liste dei Trofei sono infatti state al centro di un bug davvero molto sospetto.

Su PS4 e PS5 (inclusa anche l’App mobile ufficiale di PlayStation), i Trofei relativi a titoli PlayStation 4 apparivano seriamente modificati.

Oltre al fatto che il dato indicava un grado di avanzamento dello 0%, le icone si sono letteralmente trasformate in quelle dei titoli per PlayStation 3.

In molti hanno ipotizzato che il bug possa essere stato in realtà una sorta di test involontario, atto ad anticipare l’arrivo della retrocompatibilità dei giochi PS3 con PS5.

Al momento, tuttavia, Sony sembra aver già corretto il problema, non rilasciando alcuna dichiarazione ufficiale al riguardo.

Parlando invece di grandi classici di ritorno su PS5, avete visto che il nuovo Uncharted in uscita a breve includerà una feature davvero molto richiesta?

Ma non solo: a poche settimane dall’inizio del 2022 è tempo di fare le previsioni su PS5 contro Xbox: parlano gli analisti.

Infine, avete visto i bellissimi orologi digitali dedicati a PlayStation e PSOne disponibili però solo in Giappone?