PS5 contro Xbox, chi vincerà nel 2022? Ecco la previsione degli analisti

Dopo aver fatto i conti con i videogiochi del 2021, è tempo di capire cosa ne sarà del 2022 dell’industria, attraverso il classico duello: PS5 contro Xbox.

Le due console entrano nella loro seconda annata, la nuova generazione di PlayStation e Microsoft che è partita in maniera decisamente diversa.

Su PS5 abbiamo potuto giocare le prime, grandi esclusive, insieme a tutta una serie di videogiochi multipiattaforma che hanno dato valore alla console Sony.

Xbox, invece, continua ad espandere i propri studi, anche grazie all’acquisizione più importante di sempre che abbiamo commentato qualche giorno fa.

In vista del 2022, mentre Nintendo Switch continua a vendere nel suo mercato ormai imbattuto, chi vincerà alla fine dell’anno? Sarà PS5 oppure Xbox a prevalere?

Gli analisti hanno cominciato a fare i loro conti, come riporta VGC, e lo scenario è decisamente interessante anche considerato quanto successo di recente.

Nonostante le acquisizioni, il grande clamore mediatico, ed Xbox Game Pass, secondo gli analisti sarà PlayStation 5 a spuntarla nel 2022.

Non solo, la console Sony “batterà” quella Microsoft per 2 ad 1, con delle vendite che Ampere Analysis stima come approssimativamente il doppio.

Il direttore dell’agenzia di analisi, Piers Harding-Rolls, ha spiegato che la disponibilità di PlayStation 5 ed Xbox Series X|S aumenterà lentamente nel corso dell’anno.

Tuttavia, nonostante lo scontro al vertice, Ampere è altrettanto sicura che la console più venduta dell’anno sarà a prescindere proprio Nintendo Switch, con il modello OLED a trainare i numeri.

PS5 avrà comunque dalla sua tante altre esclusive di valore, come il nuovo titolo di Shinji Mikami che finalmente sembra avere una data di uscita definitiva.

Alla quale Xbox risponderà con Hellblade 2, che di recente abbiamo visto con nuovi screenshot che ci hanno fatto sognare la next-gen.

Il tutto mentre Nintendo proseguirà per la sua strada, e proprio in questi giorni propone un grande classico, in maniera gratuita.