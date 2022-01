I giochi PS3 compaiono su PS5: retrocompatibilità, ci siamo?

In questi giorno sono circolate delle voci a dir poco interessanti che vorrebbero finalmente l’arrivo della retrocompatibilità totale su PS4 e PS5 di giochi PS1, PS2, PS3 e anche PSP.

Secondo indiscrezioni che possiamo ritenere affidabili, Sony si sta preparando a mettere a disposizione un servizio in abbonamento che vedrebbe una specie di fusione tra il famoso PlayStation Plus e il PlayStation Now.

Il PS Now è infatti un servizio in abbonamento che permette di giocare in streaming numerosi giochi tra cui figurano anche grandi classici del passato che hanno caratterizzato le scorse generazioni di console PlayStation.

Su questa base, e a conferma di quanto detto, adesso sono apparse in rete delle immagini che riguardano proprio il PlayStation Store di PS5, in cui figurano dei giochi per PS3.

In una delle foto ad esempio è presente Dead or Alive 5, l’icona del gioco è corredata anche del prezzo.

Solitamente se si visualizza un gioco PS3 nello store di PS5 il giocatore dovrebbe essere poi indirizzato alla version PlayStation Now del gioco; in questo caso a quanto sembra non è affatto così, visto che il titolo è visibilmente prezzato a £7,99.

Uhhh. Not to panic anyone, but a PS3 game shouldn't have a price when viewed on a PS5. Unless… pic.twitter.com/5CTACWGh7s — Jordan Middler (@JordanMiddler) January 16, 2022

Sempre sui social media altri utenti hanno sottolineato che una cosa simile è apparsa anche per quanto riguarda Prince of Persia: Le Sabbie Dimenticate e Prince of Persia: I Due Troni.

In questo momento non è però possibile acquistare questi giochi PS3 dallo store di PS5 ma, date le notizie precedentemente menzionate sull’alquanto probabile fusione del PS Plus e del PS Now in un unico servizio in abbonamento, l’idea della tanto attesa e desiderata retrocompatibilità sembra sempre più vicina e probabile.

In ogni caso, se non l’avete già fatto vi consigliamo di dare uno sguardo ai nuovi giochi di gennaio su PS Now.