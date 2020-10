Retrocompatibilità di PlayStation 5 con PS4: come funzionerà con copie fisiche e copie digitali

Nelle scorse ore Sony ha confermato ufficialmente che tutta la ludoteca di PlayStation 4 (a eccezione di dieci titoli) sarà compatibile anche con PlayStation 5, grazie alla funzionalità di retrocompatibilità.

Al di là del fatto che questa preveda in alcuni casi anche una Boost Mode che migliorerà le performance, come farete materialmente a recuperare i vostri giochi digitali su PS5? E come funzionerà per i giochi su copia fisica? Vediamo le indicazioni fornite da Sony.

Come giocare i giochi digitali PS4 su PS5

Per quanto riguarda i giochi digitali, Sony assicura una procedura estremamente semplice: il vostro account PlayStation Network sarà infatti lo stesso che usavate su PS4. Questo significa che, una volta fatto login con il vostro profilo, nella schermata dei giochi acquistati troverete tutti i precedenti titoli che avevate sulla vecchia console. Procedete a scaricarli normalmente per installarli su PS5.

PlayStation 5 Digital è ideale se avete tanti giochi PS4 digitali da sfruttare in retrocompatibilità

Se, invece, avete i giochi già installati su PS4 e volete trasferirli da lì su PS5, avete due vite: Sony ha assicurato che sarà possibile farlo utilizzando la funzionalità di trasferimento dati Wi-Fi (comunicazione senza fili tra le due console), che si scambieranno così l’installazione del gioco. In alternativa, potrete spostare il gioco digitale installato su un hard disk esterno, che poi collegherete alla vostra PS5 per completare il trasloco.

Come giocare i giochi PS4 su Blu-Ray su PS5

Per quanto riguarda, invece, le copie fisiche, Sony ha ovviamente confermato che non potrete giocare i giochi su Blu-Ray sulla PS5 Digital, essendo la console priva dell’apposito lettore ottico. Se, quindi, avete tanti giochi PS4 su disco che vorreste portare con voi, vi raccomandiamo di comprare una PS5 standard, perché il programma di retrocompatibilità richiede l’inserimento del disco, se quella in vostro possesso e associata al vostro account è una copia retail.

PlayStation 5 standard è necessaria se avete tanti giochi PS4 che volete portare con voi che sono su Blu-Ray

Chiarito questo punto, la procedura è estremamente semplice: inserite il disco di gioco nel lettore di PS5 e, probabilmente, vi sarà chiesto di scaricare un aggiornamento (non sempre, a volte parte semplicemente l’installazione e il gioco è pronto). Una volta fatto tutto, troverete il titolo nella vostra schermata dei Giochi e dovrete tenere il disco inserito per poterci giocare.

Vi ricordiamo che PS5 esordirà il 19 novembre a 499,99€ per la standard e 399,99€ per la digital. Per tutte le indicazioni sulla console, vi rimandiamo al nostro ricco vademecum.