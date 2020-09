Resident Evil Village: nuovo look di Ethan, forse su PS4 e Xbox One

Capcom ha tenuto una prima presentazione a base di Resident Evil Village prima di affondare i denti nel gioco più in profondità domenica alle nostre ore 15:40.

Nel corso della presentazione, è stato svelato il nuovo look di Ethan Winters, protagonista di Resident Evil 7 e del prossimo capitolo.

È stato ancora una volta confermato che il gioco offrirà più libertà di Resident Evil 7 e permetterà ai giocatori di sperimentare con il gameplay.

In aggiunta, è stato confermato nello stream appena andato in onda che Capcom sta valutando la possibilità di lanciare il titolo anche su PS4 e Xbox One.

Lo sviluppatore giapponese ha spiegato di non voler «promettere niente», però, dal momento che il gioco è stato progettato con la next-gen ben in mente.

Dopo i rumor che precedettero il reveal e quelli successivi, con la pista ancora caldissima, lo studio giapponese potrebbe dunque fare dietrofront.

La rinuncia all’esclusività next-gen sarebbe alquanto clamorosa, in considerazione delle voci di corridoio secondo cui PS5 starebbe facendo fatica a gestire il gioco.

«Molte altre informazioni saranno condivise presto», per cui ci aspettiamo un appuntamento domenica davvero ricco, come tradotto dall’utente Twitter Nibel.

Per il momento, lo scenario per la serie giapponese pare sempre più allettante, con un Resident Evil 4 che è tornato a far parlare di sé alla luce di un remake che non dovrebbe tardare a mostrarsi.