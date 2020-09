Resident Evil 4 Remake, ecco quando potremmo vederlo

Resident Evil Village sta legittimamente rubando la scena e l’attenzione dei fan della serie, ma gli appassionati non dimenticano di certo i rumor molto consistenti relativi allo sviluppo dato ormai per certo di un remake di Resident Evil 4.

Con Capcom impegnata nella promozione dell’ottavo capitolo della serie principale, è chiaro che bisognerà attendere qualche tempo dopo la sua uscita prima di vederlo all’opera, però.

L’insider Dusk Golem, tra i primi a rivelare l’esistenza del progetto, ha indicato una possibile finestra di lancio, sottolineando che le tempistiche potrebbero slittare: non tanto per via delle complicazioni legate al COVID-19, quanto perché il gioco sta venendo sviluppato all’esterno dello studio giapponese e questo potrebbe spingere a revisioni e correzioni in corso se la qualità non venisse ritenuta valida.

Another year if you're lucky, two years if you're unlucky. https://t.co/IylDGLIfuo — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 25, 2020

I fan dovranno aspettare «un altro anno se siete fortunati, due anni se siete sfortunati», come spiegato dall’insider.

Il reveal potrebbe dunque avvenire nel 2021, nel caso in cui non ci fossero intoppi di sorta nello sviluppo, dopo l’uscita di Resident Evil Village.

L’uscita sarebbe ancora prevista per il 2022, «a meno che non venga deciso che il gioco avrà bisogno di più tempo per essere all’altezza delle aspettative, e allora gli darebbero un anno per sistemare le cose e uscirebbe nel 2023».

«Resident Evil 2 Remake ha avuto un’estensione di un anno per sistemare le cose (non era sempre al punto in cui è finito) e più recentemente è successo con Street Fighter 6».

Il rumor su Street Fighter 6 si è confermato reale con la fuoriuscita dello storico producer Yoshinori Ono, che secondo le voci di corridoio avrebbe portato la serie in un punto non apprezzato dai vertici.

Con una data d’uscita fissata al 2022-2023, Resident Evil 4 Remake sarebbe dunque inevitabilmente una produzione esclusivamente next-gen, mentre per Resident Evil Village – nonostante l’annuncio ufficiale delle piattaforme – si parla di una ripresentazione anche su PS4 e Xbox One.