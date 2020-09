Resident Evil Village sarebbe ancora previsto anche per PS4 e Xbox One

Resident Evil Village potrebbe essere ancora destinato ad uscire anche su PS4 e Xbox One, stando ad un nuovo rumor.

L’indiscrezione viene riportata dall’insider Dusk Golem, informatissimo riguardo alle questione di casa Capcom negli ultimi anni.

Dusk Golem aveva parlato in tempi non sospetti di come il progetto fosse stato previsto in origine anche sulle piattaforme già in circolazione.

So I've said before that I know for a fact (before COVID) this game was launching a cross-gen game aiming for a January 2021 release date.

Let me just say I got 100% confirm the game is still cross-gen, that will be revealed soon, release date is still aiming for first-half 2021.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 22, 2020