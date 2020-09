Tokyo Game Show: ecco quando vedremo Resident Evil Village e Hyrule Warriors

Anche il Tokyo Game Show, come tutti gli appuntamenti con le fiere videoludiche di questo 2020, ha dovuto un po’ reinventarsi per assicurarsi di offrire agli amanti dei videogame in Giappone – ma anche in Occidente – tutte le novità anche e soprattutto dall’industria del Sol Levante. Ecco che così, tra gli appuntamenti a cui assisteremo durante la fiera, troveremo anche delle presentazioni a tema Resident Evil Village e Hyrule Warriors: L’era della calamità, che hanno trovato spazio sul calendario.

Quando vedremo Resident Evil Village al TGS 2020

L’appuntamento con la presentazione di Resident Evil Village (o Resident Evil 8, se preferite) è incluso nel blocco 1 del 25 settembre, alle ore 22.00 giapponesi, e durerà circa cinquanta minuti. In orario italiano, questo significa che avremo novità alle ore 15.00 della stessa data.

Capcom ha già provveduto a creare l’apposito evento su YouTube, da cui potremo seguire la conferenza in inglese: lo trovate in embed qui sotto.

Quando vedremo Hyrule Warriors al TGS 2020

Per quanto concerne, invece, Hyrule Warriors: L’era della calamità, il titolo che farà da prequel a The Legend of Zelda: Breath of the Wild e che strizza l’occhio agli amanti dei musou – come vi ha spiegato il nostro zelante Adriano Di Medio – Koei Tecmo ha individuato il suo slot per le novità sui suoi titoli per il 26 settembre, alle ore 21.00 giapponesi. In questo caso, si parla quindi delle ore 14.00 nostrane della stessa data. Considerando, però, che il titolo sarà nella seconda metà dell’evento, sembra lecito aspettarselo anche un po’ più tardi, intorno alle ore 15.00. quando saranno terminate le presentazioni di Atelier Ryza 2.

Anche in questo caso, Koei Tecmo ha creato l’evento anche su YouTube per consentirci di seguire live tutte le novità – anche se per il momento è solamente in giapponese. Sappiamo però che sarà mostrato il primo video gameplay, quindi al di là della localizzazione sarà possibile vedere il gioco in azione su Nintendo Switch.

Rimanete ovviamente su SpazioGames per tutte le grandi novità videoludiche che arriveranno direttamente dal Giappone.