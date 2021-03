Resident Evil Village: Lady Dimitrescu vive grazie alla modella più alta del mondo

Resident Evil Village, ottavo capitolo del franchise di Biohazard, arriverà durante il prossimo mese di maggio di quest’anno e le aspettative sono sicuramente molto alte (specie dopo aver provato con mano la demo giocabile “Maiden” scaricabile su PS5).

La Vampire Lady nota come Lady Dimitrescu è sicuramente una delle new entry più affascinanti di questo nuovo episodio della serie, una misteriosa donna dall’aspetto elegante e dotata di un’altezza fuori dal comune.

Ora, la top model Ekaterina Lisina ha deciso di realizzare il cosplay del personaggio più realistico di sempre. Il trucco è presto detto: Ekaterina – tra le altre cose, ex campionessa russa di pallacanestro – è anche dotata di una statura fuori dal comune, grazie ai suoi 2 metri e 5 centimetri di altezza.

La donna è entrata a pieno diritto anche nel Guinness dei primati, visto che le sue gambe misurano più di 132 centimetri. Poco sotto, l’immagine che mostra il cosplay di Lisina (via DS):

Ricordiamo che a gennaio di quest’anno la bravissima Sonia García Rhiwen aveva ricreato una Lady Dimitrescu altrettanto perfetta (e spaventosa). Ma non solo: il publisher nipponico Capcom ha rivelato nell’ultimo numero della rivista Famitsu che starebbe pianificando altri showcase per il 25imo anniversario di Resident Evil, inclusa una seconda demo giocabile di Village, la quale sarà tratta dal gioco vero e proprio, e non come un semplice prologo del prodotto finale.

Infine, vi ricordiamo che sulle pagine di SpazioGames trovate anche la classifica dei migliori e dei peggiori capitoli della saga di Resident Evil!

Per vedere in azione la Lady Dimitrescu del gioco targato Capcom non ci resta che aspettare l’uscita negli store digitali e non di Resident Evil Village, sempre previsto per il 7 maggio 2021 su piattaforma PC e console PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.