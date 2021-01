Lady Dimitrescu prende vita nel cosplay (impressionante) da RE Village: le foto

Durante lo showcase dedicato a Resident Evil Village, tenutosi lo scorso 21 gennaio, abbiamo scoperto una valanga di informazioni sull’ottavo capitolo del franchise di Biohazard, inclusa la demo giocabile “Maiden” scaricabile su PS5.

Una delle “chicche” della presentazione messa in piedi da Capcom, è sicuramente la Vampire Lady nota con il nome di Lady Dimitrescu, il nuovo e affascinante villain della saga (più precisamente, un vampiro) rappresentato da una donna dall’aspetto particolarmente elegante e dotata di un’altezza fuori dal normale.

Inutile dire che il personaggio ha dato adito a tutta una serie di meme più o meno esilaranti, sebbene ora sia il turno dei primi cosplay a tema.

Impressionante, a tal proposito, il lavoro messo in mostra dalla bravissima Sonia García Rhiwen, la quale ha ricreato una Lady Dimitrescu praticamente perfetta (considerando anche la notevole somiglianza della cosplayer con il character originale). Poco sotto, le immagini (con tanto di confronto con la vampira Capcom):

Sicuramente, si tratta di un lavoro realmente maniacale, sia nello sguardo che nel semplice vestiario (sorprendente anche il tocco di classe del fiore di colore nero appuntato sull’abito indossato da Sonia). Insomma, sarà davvero difficile fare di meglio.

Resident Evil Village, lo ricordiamo per quei pochi che non lo sapessero, arriverà anche in versione old-gen, vale a dire su PS4 e Xbox One, in contemporanea alle già annunciate versioni PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal prossimo 7 maggio di quest’anno.

Il gioco sarà anche accompagnato da Resident Evil Re:Verse, nuova modalità multigiocatore che attingerà a piene mani dai personaggi storici del franchise.