La demo di Resident Evil Village nel dettaglio: la Vampire Lady ha un nome

In occasione del Resident Evil Showcase, Capcom ha svelato data di uscita e prime informazioni del suo prossimo Resident Evil Village, il quale sarà accompagnato anche da Resident Evil Re:Verse, nuova modalità multigiocatore.

Durante la serata è stata annunciata anche una demo stand-alone per PS5, nota come Maiden, disponibile per il download solo su console Sony a partire da oggi. Come ha menzionato il produttore Peter Fabiano, questa non ci farà giocare nei panni di Ethan Winters, bensì in quelli di un personaggio noto solo come “la fanciulla”.

Incapace di combattere o addirittura di bloccare i colpi degli avversari, avremo il controllo di questo personaggio mentre tenterà di fuggire dal castello di Dimitrescu, al cui interno vive la cosiddetta “Vampire Lady” mostrata negli ultimi trailer (la quale è ora nota con il nome di Lady Dimitrescu).

La demo sarà quindi un’esperienza a sé stante separata dal gioco principale, una sorta di racconto breve ambientato nel mondo di RE Village.

I fan di lunga data di Resident Evil hanno sicuramente discreta familiarità con i castelli apparsi nei vari capitoli della serie. RE Village e Maiden si svolgono nello stesso luogo ma non nello stesso momento: resta quindi da vedere come e in che modo le due esperienze saranno collegate tra loro.

Resident Evil Village arriverà anche in versione old-gen, vale a dire su PS4 e Xbox One, in contemporanea alle già annunciate versioni PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal prossimo 7 maggio.