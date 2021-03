Resident Evil, nuovi showcase per l’anniversario in vista: arriva la seconda demo di Village?

Resident Evil Village, ottavo capitolo della saga horror targata Capcom, arriverà durante il prossimo mese di maggio di quest’anno. I fan sono in trepidante attesa del nuovo episodio, sebbene a quanto pare la Casa di Mega Man avrebbe in serbo qualcosa di realmente interessante prima del lancio del gioco nei negozi.

Il publisher nipponico ha infatti rivelato nell’ultimo numero della rivista Famitsu che starebbe pianificando altri showcase a tema per il 25imo anniversario di Resident Evil.

A inizio 2021 un primo evento ha infatti confermato la data di uscita di Village, oltre a varie novità (incluso il titolo multiplayer chiamato Resident Evil Re:Verse).

Stando alle parole del fan della serie nonché giornalista Alex Aniel, alias cvxfreak, Capcom starebbe preparando qualcosa di molto interessante in arrivo nelle prossime settimane (via PSU).

Reading the Famitsu coverage for the Resident Evil 25th Anniversary now.

Capcom confirms that more Resident Evil-related showcase events for both Village and the 25th Anniversary are planned. #REBHFun

— Alex Aniel (@cvxfreak) March 17, 2021