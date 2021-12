Resident Evil Village è stato premiato come il gioco più ecologico del 2021

Visto che il 2021 è in chiusura, è il momento di fare tutte le valutazioni del caso e, sebbene sia rimasto all’asciutto durante i The Game Awards 2021, Resident Evil Village è stato premiato come il videogioco più ecologico del 2021.

Il titolo di Capcom è stato uno dei più apprezzati dell’anno, nonché uno dei videogiochi della serie più amati nonostante la struttura si molto diversa da alcuni suoi predecessori.

Dopo Resident Evil 7, già di suo un campione d’incassi, Village è riuscito a superare i numeri di vendita del suo predecessore piazzandosi tra i Resident Evil più di successo del franchise.

Titolo che presto si aggiornerà con tanti contenuti gratuiti, nei primi DLC che sono molto attesi da quando Capcom li ha annunciati un po’ di tempo fa.

Dicevamo che gli ultimi periodi dell’anno sono perfetti per fare delle valutazioni sui 365 appena trascorsi, e Resident Evil Village ha comunque ottenuto un qualche tipo di riconoscimento di recente.

L’ultima avventura di Capcom è infatti uno tra i videogiochi più ecologici del 2021, in termini di gravità di impatto ambientale sul mondo.

Per quanto possa sembrare strano, visto che parliamo di una storia che parla di malattie, mostri, virus, e tutte cose che rendono il mondo sicuramente peggiore di quanto non fosse prima.

Eppure, come riporta lo studio raccontato da The Gamer, Resident Evil Village è uno dei videogiochi che meno hanno causato un impatto negativo sulla natura e il clima, insieme ad Animal Crossing New Horizons.

L’analisi è stata fatta da Green Gaming, tenendo in considerzione il numero di giocatori, l’uso di elettricità delle console/PC per kilowatt-ora, e il tempo di gioco per calcolare l’impronta di carbonio dei videogiochi più famosi.

Ebbene proprio i titoli di Capcom e Nintendo sono risultati tra i più virtuosi, ma i peggiori quali sono? Apex Legends, Call of Duty Warzone, League of Legends e Fortnite, che per via dell’elevato numero di giocatori, e conseguenti ore di gioco che raggiungono conteggi ingenti, sono tra i videogiochi che influiscono più negativamente sul clima.

Un vero smacco per il battle royale più famoso del mondo, che continua imperterrito nel suo percorso annunciando tante novità e modalità di gioco.

Brutta figura anche per League of Legends, che in compenso con la serie Netflix ispirata al franchise si porta a casa addirittura i complimenti di Hideo Kojima.