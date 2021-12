Fortnite Capitolo 3, un leak svela una catastrofe in arrivo

Fortnite Capitolo 3 è iniziato da alcuni giorni, tanto che i giocatori hanno già avuto di saggiare con mano tutte le (molte) novità portate all’interno del celebre battle royale.

Il titolo di battaglia reale più famoso di sempre ha infatti deciso di chiudere questo 2021 con un bel po’ di contenuti e novità, le quali proseguiranno (ovviamente) anche per tutto il 2022.

Se dopo Spider-Man si è subito iniziato a vociferare anche di altri arrivi di un certo prestigio, sembra ora che la prossima novità riguardi un evento che definire catastrofico è poco.

A nulla servirà l’inclusione di due celebri icone Xbox all’interno del titolo, visto che si parla infatti di una minaccia pronta a incombere sull’intera mappa di gioco.

Come riportato anche da GamesRadar+, un vero e proprio tornado sarebbe in arrivo all’interno di Fortnite, o perlomeno stando a un recente leak trapelato in rete.

Il nuovo screenshot di YoungBoyLeaks sarà infatti sufficiente per farvi correre ai ripari: l’immagine mostra un enorme twister che si estende dal cielo alla superficie della mappa.

La buona notizia è che probabilmente sarà facile vederli arrivare, visto quanto le scure nuvole temporalesche si distinguono dal tipico cielo azzurro dell’isola.

Here is what the tornado would look like ingame pic.twitter.com/ELkEnu2Cbw

— Young Boy – Fortnite Leaks (@YoungBoyLeaks) December 14, 2021