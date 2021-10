Resident Evil Village, Capcom annuncia DLC gratis per tutti (e non solo)

Resident Evil Village è stato sicuramente uno dei giochi più attesi del 2021: l’ambizioso titolo di Capcom è stato un vero e proprio successo, come recentemente annunciato dalla stessa azienda in un nuovo report.

A conferma del grande lavoro riposto dagli sviluppatori per garantire vendite durature nel tempo, il publisher ha appena annunciato che sono attualmente previsti nuovi DLC gratis su Resident Evil Village, per i quali non sarà necessario spendere alcuna cifra aggiuntiva.

Proprio l’ottavo capitolo principale della saga è diventato l’episodio venduto più in fretta di sempre, dimostrandosi dunque un eccellente investimento per Capcom e per gli stessi videogiocatori.

Per cercare di coinvolgere il maggior numero di utenti possibile all’acquisto di questo bellissimo survival horror, Capcom ha anche deciso di far tornare online le demo gratuite a tempo.

La notizia arriva direttamente dall’Integrated Report 2021 pubblicato direttamente da Capcom (via Wccftech), che conferma come siano a tutti gli effetti in arrivo nuovi contenuti gratis per l’amato survival horror.

Sembra improbabile che Resident Evil Village possa ricevere una vera e propria espansione bonus, ma gli utenti potranno certamente aspettarsi feature aggiuntive: per esempio, potrebbero essere presi in considerazione nuovi livelli di difficoltà.

Il publisher ha inoltre confermato che i DLC gratis non arriveranno solo su Village, ma anche su Monster Hunter Rise, il capitolo disponibile su Nintendo Switch e PC.

A tal proposito, proprio Capcom tramite il suo report ha confermato che sia Monster Hunter Rise che Resident Evil 3 sono stati delle «hit», al livello di altri capitoli della serie come Resident Evil 7, Resident Evil 2 e Monster Hunter World.

L’occasione è stata quella giusta anche per approfondire la situazione riguardante la produzione di Pragmata, il fantascientifico action next-gen: sembra che lo sviluppo stia procedendo bene e che proprio questo titolo sta venendo utilizzato dal publisher per addestrare le giovani leve della compagnia.

Purtroppo non è stata ancora annunciata una data d’uscita ufficiale per i DLC gratuiti di Resident Evil Village e Monster Hunter Rise: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine qualora emergessero ulteriori novità.

Anche Resident Evil 3 si è dunque rivelato un titolo di successo, con buona pace di quei fan che ne vogliono realizzare un remake «più fedele» in Unreal Engine 5.

Uno dei capitoli più amati rimane comunque Resident Evil 4, recentemente rivitalizzato dall’edizione VR: proprio questa prospettiva è in arrivo su molteplici capitoli della serie grazie al lavoro di un modder.

Il franchise survival horror raccoglie diversi appassionati sparsi in tutto il mondo, che adesso avranno la possibilità di dimostrarlo indossando gli orologi della Umbrella Corporation.