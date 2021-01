Resident Evil Village, è allarme spoiler: girano leak su Lady Dimitrescu

Nuovo allarme spoiler per Resident Evil Village, dopo il caso scoppiato in origine nel mese di dicembre 2020.

Come segnala Eurogamer.net, sono finiti in rete nuovi video su Lady Dimitrescu, in particolare sezioni di gameplay che la riguardano.

Considerando che si tratta del personaggio più misterioso del titolo, e che il mistero che ha circondato la storia finora ha costituito l’elemento di maggior fascino del survival horror, scoprire in qualche modo prima del lancio cosa o chi si celi dietro Alcina Dimitrescu potrebbe rovinare l’esperienza di gioco degli appassionati.

L’allarme è molto serio, dal momento che questi video sono finiti su YouTube e sono stati rapidamente rimossi da Capcom con i consueti copyright strike, tuttavia potrebbero essere stati salvati e potrebbero venire ricaricati su qualche mirror in futuro, conoscendo le dinamiche non proprio simpaticissime della rete – il caso The Last of Us Part II è ormai storia.

Il punto della questione è che dietro questi leak si celerebbero le stesse persone che hanno firmato l’hack dei server della casa giapponese, trafugando i dati di oltre 16.000 persone registrate sui suoi siti ufficiali oltre a dati aziendali sensibili, come la roadmap dei contenuti da qui alla fine del 2024 (dai quali abbiamo appreso di programmi per Onimusha così come la finestra di lancio dello stesso Village).

A quanto pare, Capcom sta rifiutando categoricamente le richieste di riscatto e ciò sta portando gli hacker a rivelare di volta in volta piccole parti di queste informazioni sensibili per tentare di convincere la controparte.

Ciò detto, evidentemente, i giocatori hanno la sola possibilità di prestare grande attenzione fino alla data d’uscita, se hanno intenzione di restare legittimamente all’oscuro della trama di Resident Evil Village prima di provarla da sé.