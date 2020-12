Resident Evil Village leakato (ed è allarme spoiler)

A quanto pare, il recente attacco hacker ai danno di Capcom ha preso un’altra brutta piega durante la notte, visto che diverse informazioni scottanti sul prossimo e atteso Resident Evil Village sarebbero trapelate online senza permesso.

Oltre al leak relativo a una vecchia conoscenza di Ethan, sembra sia emerso gran parte del plot del gioco, finale incluso! Sarebbero infatti ben 20 le clip pubblicate in rete in queste ore, cosa questa che rende il furto di informazioni ben più grave del previsto.

Pertanto, gli spoiler di Resident Evil Village sono online mentre scriviamo queste righe: dal canto nostro consigliamo ai nostri lettori di stare molto, ma molto attenti quando si visitano portali come YouTube e simili, visto e considerato anche che mancano ancora diversi mesi al rilascio del titolo nei negozi (al momento in cui scriviamo non è infatti nota la data di uscita del gioco).

Ovviamente, sulle pagine di SpazioGames non troverete alcuno spoiler o anticipazione del gioco, così come non pubblicheremo nessuna delle clip trapelate in rete in queste ore, né in questo né nei prossimi articoli che dedicheremo al gioco Capcom.

Se volete saperne di più sul gioco, date un’occhiata anche alla nostra anteprima di Resident Evil Village, nella quale trovate tutti i particolari relativi al gameplay e ai personaggi (inclusi quelli sul misterioso ed enigmatico Chris Redfield).

Resident Evil Village è previsto in uscita su PS5 e Xbox Series X nel 2021. Il gioco potrebbe vedere la luce anche su console PS4 e Xbox One, magari già a partire dal prossimo mese di aprile 2021 (anche se mancano le conferme del caso).