Nuovo Onimusha e Dragon’s Dogma 2 in arrivo? Un leak fa sognare i fan

Poco fa vi abbiamo svelato di come un leak avrebbe anticipato la prossima uscita di Monster Hunter 6, previsto (così sembra) tra circa tre anni.

A quanto pare, però, le informazioni trafugate da Capcom riguarderebbero anche altri giochi davvero molto attesi dai giocatori di tutto il mondo, specie perché si tratta di serie “parcheggiate” dalla Casa di Mega Man in attesa di tempi migliori, oltre a giochi nuovi di zecca.

Un'immagine del primo Onimusha.

Il grosso leak dovuto – pare – in seguito a un presunto attacco hacker ransomware che ha fatto trapelare anche l’esistenza di un nuovo Onimusha e di Dragon’s Dogma 2 (entrambi previsti nel 2022), di un nuovo Mega Man e di vari episodi inediti della saga di Biohazard, ossia Resident Evil Outrage, Resident Evil 4 Remake e Resident Evil Hank, oltre a un misterioso Biohazard Apocalypse.

Purtroppo, le informazioni trapelate in rete finiscono qui, visto che Capcom non ha ovviamente confermato nessuno dei leak trafugati in queste ore. La speranza è che i giochi in questione – o quanto meno la maggior parte – vengano rivelati al più presto, magari già con un primo teaser.

Nota di redazione: sorprende sicuramente in negativo la totale assenza di un eventuale nuovo capitolo (o anche solo una remastered) di Dino Crisis, altra saga di survival horror “giurassici” ormai assente dalle scene da tantissimi anni (e particolarmente amata dai possessori di PSOne, grazie agli indimenticabili primi due episodi).

Capcom tornerà in ogni caso prossimamente con Resident Evil Village, al momento previsto in uscita su PS5 e Xbox Series X nel 2021 (con un leak che ipotizza anche un lancio su PS4 e Xbox One, magari già a partire dal prossimo mese di aprile 2021).

