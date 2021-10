Resident Evil Village con le animazioni al 400% è ancora più spaventoso

Capcom ci ha terrorizzato già con Resident Evil Village, e proprio quando tutto sembra confinato nel passato, ci si mettono i fan a farci tornare gli incubi.

L’apprezatissimo titolo che ha portato la saga verso un nuovo corso è stato il sequel di Resident Evil 7, vero e proprio punto di rottura con lo stile dei capitoli precedenti.

Un taglio netto che si è rivelato, però, una scommessa vinta per Capcom: il settimo capitolo del franchise ha superato ogni record di vendita.

Il tutto mentre aspettiamo dei DLC per Resident Evil Village, che Capcom ha dichiarato essere in sviluppo ma di cui ancora non sappiamo nulla.

Ma dicevamo degli incubi di Resident Evil Village, e di come i suoi antagonisti possono diventare ancora più inquietanti con l’intervento di un modder.

L’autore è FluffyQuack, che su Twitter ha pensato bene di condividere la sua folle creazione con il titolo Capcom.

Un’idea semplice quanto efficace, se realizzata con un gioco che già di suo ha una grande attenzione per la resa estetica: aumentare il movimento delle animazioni al 400%.

Qui sopra potete vedere alcuni degli screenshot che ritraggono il risultato finale, comicamente grottesco ma in alcuni momenti decisamente inquietanti.

Se è vero che, generalmente, animazioni del genere non possono far altro che strappare una risata, in alcuni casi il contesto rende queste facce deformi abbastanza spaventose.

Potete vedere il risultato in movimento con questo breve reel:

A proposito di manipolazioni, ma di altro calibro, c’è chi è riuscito a trasformare Resident Evil Village in Castlevania con un grandissimo lavoro a tema 2D.

Altri, invece, hanno voluto mettere alla prova l’intelligenza di uno dei personaggi più amati del gioco, con risultati a dir poco particolari.

Di recente, invece, è stato pubblicato anche il primo trailer del nuovo film di Resident Evil, che è spaventoso ma per motivi non legati all’atmosfera.