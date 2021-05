Resident Evil Village, fan testa l’intelligenza di Lady Dimitrescu

L’articolo contiene spoiler sulla trama e i personaggi di Resident Evil Village. Se non avete completato il gioco vi sconsigliamo di proseguire con la lettura.

Resident Evil Village è arrivato da poco e i videogiocatori sono ancora alle prese con Lady Dimitrescu e gli altri villain: adesso, qualcuno ha deciso di testare l’intelligenza della vampira nel nuovo titolo Capcom (e si è messo alla ricerca di tante altre curiosità).

La nuova iterazione del franchise survival horror rappresenta l’anello di congiunzione tra l’eredità storica della saga (vedi Resident Evil 4) e il nuovo corso intrapreso a partire da Resident Evil 7, titolo con cui Village condivide il medesimo protagonista, Ethan Winters.

Era solo questione di tempo prima che iniziassero ad arrivare contenuti aggiuntivi creati dai fan: grazie a una mod free camera realizzata da un utente, è possibile approfondire l’identità del misterioso personaggio che appare nel finale.

L’affascinante e temibile vampira Alcina Dimitrescu è diventata un vero e proprio simbolo del gioco, e qualcuno ha deciso di trasferirla in tutta la sua imponenza all’interno di The Elder Scrolls V Skyrim, con un risultato davvero degno di nota.

L’avvenente dark lady rientra tra i villain principali di Village, e lo youtuber MELOO ha deciso di testare il suo livello di intelligenza per farsi un’idea più approfondita del lavoro svolto da Capcom.

L’esperimento del videogiocatore si è basato sull’utilizzo di alcune strategie molto semplici, grazie alle quali è stato possibile imbattersi in qualche sorpresa, come riportato anche da GamesRadar+.

Il contenuto dell’analisi è stato pubblicato nel seguente video sul canale dello stesso MELOO:

L’imperdibile contributo ci mostra cosa avverrebbe in diversi frangenti del gioco attuando delle strategie inusuali.

Ad esempio, muovendosi intorno al tavolo davanti al camino, sarà possibile tenere a debita distanza Lady Dimitrescu, che non riuscirà in alcun modo a ferirci con i suoi artigli affilati, dimostrando davvero poca lungimiranza.

In modo analogo, se cercheremo di attirarla nella stanza del Duca, la vampira si fermerà sulla soglia, senza piegarsi per seguirci all’interno con una certa facilità.

Lo youtuber ha poi deciso di approfondire altre sezioni di gioco, tentando un approccio diverso rispetto a quello che il titolo suggerisce.

MELOO si è chiesto cosa succederebbe nel caso in cui uccidessimo Urias nella sezione iniziale dell’avventura. La risposta è semplice: ne apparirebbe un altro.

E se provassimo a usare l’ascensore senza il carro armato, funzionerebbe? La risposta è no, rimarremmo fermi senza la possibilità di proseguire.

Cosa accadrebbe se consegnassimo al duca i cristalli di Lady Dimitrescu dopo averla sconfitta? Risponderebbe «Oh, Lady Dimitrescu, bella anche nella morte. Quel girovita…».

Insomma, il video è pieno di dettagli e vi invitiamo a vederlo tutto per gustarvi alcune curiosità che forse non vi era nemmeno venuto in mente di analizzare in Resident Evil Village.

Nel tentativo di rendere onore al nuovo capitolo, un utente ha realizzato una versione demake del titolo, immaginando come sarebbe stato se fosse uscito all’epoca di PS1, e il risultato vi lascerà gradevolmente sorpresi.

Village è inoltre il terzo lancio più grande per quanto riguarda PS5, ma con una nota di demerito: non solo il suo predecessore, ma anche Resident Evil 2 Remake era riuscito a fare di meglio in ambito vendite.

Sapevate che il gioco è stato accusato di aver “rubato” il design di un personaggio da un film horror? Il regista Richard Raaphorst ha lanciato l’accusa direttamente dal suo profilo LinkedIn con un vero e proprio confronto tra la sua creatura e quella di Capcom.