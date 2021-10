Resident Evil Village, le demo a tempo sono tornate online… perché sì

E, come in origine, hanno sempre lo stesso timer prima che siano inutilizzabili per sempre (di nuovo). I giocatori avranno l’occasione di giocare per sessanta minuti, ovviamente anche in più sessioni, come sempre.

Per i giocatori PC, però, c’è una brutta notizia. Se avete già giocato le due demo su Steam, il tempo spesso a maggio durante l’uscita originale verrà conteggiato anche in questo caso.

Che le proviate per la prima volta, oppure vogliate sperimentare la vostra bravura dopo aver giocato Resident Evil Village, a breve potrete giocare di nuovo le due demo del titolo Capcom.

E se per caso la versione PC vi sembrerà più scadente del previsto, sappiate che è un problema già emerso in passato e di cui qualcuno ha scoperto l’origine.

Per quanto riguarda il timer della demo, invece, sappiate che c’è anche un modo per resettarlo, prendete nota di come si fa.

Le demo furono, all’epoca, anche un ottimo modo per testare le versioni old e next-gen di Resident Evil Village, tra l’altro.