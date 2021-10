Resident Evil 4, il “remake” vi è piaciuto? Arriveranno presto nuovi capitoli

Pur non trattandosi di un remake tripla-A vero e proprio, Resident Evil 4 VR ha riacceso l’interesse nei confronti di uno dei capitoli più amati di sempre della saga, offrendo un nuovo punto di vista per la sua giocabilità.

Disponibile in esclusiva su Oculus Quest 2, il «remake» del quarto capitolo della saga survival horror ha conquistato fin da subito gli utenti che l’hanno giocato, che presto potrebbero ricevere una gradita sorpresa: un modder ha deciso di sfruttare la release di Resident Evil 4 VR per continuare a completare il suo lavoro di modifica di RE Engine, per implementare proprio questa nuova prospettiva.

Resident Evil 4 VR aveva comunque suscitato diverse polemiche per via di alcune censure volute da Facebook, che comunque riguardavano roba marginale e di poca importanza ai fini del gameplay.

Il colosso dei social network e produttore di Oculus Quest 2 ha giustificato la decisione sottolineando che il gioco è stato semplicemente adattato agli standard del pubblico odierno.

Queste discussioni non riguardano però il lavoro compiuto dall’utente Praydog, che sta per completare la propria modifica amatoriale che implementerà il VR su RE Engine: questo permetterà dunque di godersi in realtà virtuale anche tutti i nuovi capitoli della serie su PC con questa nuova prospettiva (via ResetEra).

Grazie a questo incredibile lavoro, presto tutti gli utenti in possesso di un visore come Oculus Quest 2 saranno dunque in grado di provare giochi come Resident Evil 7 e Village in realtà virtuale.

Curiosamente, trattandosi di un lavoro che coinvolge principalmente l’engine, la mod sarà compatibile anche con Monster Hunter Rise, nel caso qualcuno avesse mai desiderato un nuovo stile di gioco.

Al momento il progetto è ancora in fase di lavorazione, sebbene sembra che manchi poco al suo effettivo completamento: alcuni utenti hanno però già avuto la possibilità di mettere le mani su una versione early build, che potete vedere in azione dopo essere stata implementata su Resident Evil 3 nel seguente video.

Come avete avuto modo di osservare nel video, la mod di Praydog implementerà anche il supporto per i controller delle mani, garantendo dunque un’appropriata immersione nello spaventoso mondo di gioco.

A questo punto non resta che aspettare fiduciosi che il progetto venga ufficialmente completato, sperando che Capcom decida di seguire l’esempio di Resident Evil 4 VR e continuare a voler supportare ufficialmente la tecnologia in futuro.

Ricordiamo che prima del quarto capitolo l’esperimento si era rivelato un grande successo anche con Resident Evil 7 VR: questa versione non venne mai resa disponibile su PC, dunque il lavoro del modder potrebbe essere una grande opportunità per i giocatori PC di poterla provare.

Se comunque siete curiosi di scoprirne di più sul «remake» del quarto capitolo della saga, vi rimandiamo alla dettagliata recensione sulle nostre pagine.

I fan continuano però ad essere in attesa di un vero e proprio rifacimento del quarto capitolo next-gen, che però non riuscirà mai ad essere migliore della statua da 1.000€ di Leon.