Resident Evil, ecco gli orologi per diventare dipendenti della Umbrella

Di certo i gadget a tema Resident Evil non sono mai mancati, ma i nuovi orologi a tema Umbrella Corporation sono qualcosa di molto pregiato.

La serie compie quest’anno 25 anni, da quando l’originale Resident Evil fu lanciato su PlayStation, e Capcom si sta dando da fare per celebrarla come si deve.

Proprio in questi giorni vi abbiamo parlato di una serie di annunci che sarebbero arrivati sul franchise, e manca davvero poco al prossimo nella lista.

Ed i nuovi orologi di Resident Evil si accompagnano ad altrettanti esemplari simili, come quello dedicato a Silent Hill prodotto per il ventennale.

Come riportato da Siliconera, Capcom ha iniziato una collaborazione con MTM Watch per realizzare una serie di due orologi per il 25esimo anniversario di Resident Evil.

I due pezzi sono però ispirati alla Umbrella, e non sfigurerebbero addosso a dei componenti della perfida corporazione farmaceutica come Birkin o Wesker.

I due orologi, che potete vedere in foto poco sopra, richiamano infatti la Umbrella e la Blue Umbrella, che nella lore di Resident Evil opera in Europa.

Saranno entrambi disponibili a partire da febbraio 2022, ed i preordini possono già essere effettuati tramite il sito ufficiale.

Il prezzo? Sono venduti a 64.900 yen l’uno, poco meno di €500 per orologio. Acquistabili anche in set per 119,900 yen totali (poco più di €900 euro).

Ognuno degli orologi richiama i colori rosso e blu delle divisioni della Umbrella all’interno dei dettagli del quadrante, e il colore principale dell’orologio varia da nero a grigio. Acquistandoli entrambi saranno confezionati all’interno di una valigetta della Umbrella Corporation, che richiama quelle ufficiali viste nei vari videogiochi di Resident Evil.

Dicevamo che cominciano ad essere tanti gli orologi ispirati al mondo dei videogiochi, come quello di Kojima Productions progettato addirittura da Yoji Shinkawa in persona.

Tutti di grande lusso ovviamente, come quelli di Final Fantasy VII Remake ispirati a Cloud e Sephiroth.

Ma anche i più insospettabili vengono omaggiati da un bene così prestigioso, perché Super Mario ha di recente un orologio dedicato da più di duemila euro.