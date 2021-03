Resident Evil Village su Stadia (con Premiere gratis), showcase ad aprile

Capcom ha confermato che un nuovo showcase di Resident Evil Village sarà mandato in onda nel mese di aprile.

Lo studio giapponese ha dato la notizia sul suo blog ufficiale in giornata ma non ha rivelato troppi dettagli al riguardo.

Come spiegato dal team di sviluppo, «non vogliamo rovinarvi la sorpresa, quindi vi lasceremo speculare su cosa questa presentazione imminente potrebbe contenere».

Da tenere a mente che Resident Evil Village ha ancora una seconda demo in programma e che questa, al pari della prima intitolata Maiden, potrebbe essere lasciata contestualmente allo showcase.

Questa seconda demo, è stato confermato, comprenderà molto più del gioco finale rispetto alla versione dimostrativa Maiden, che voleva soltanto mostrare il tono del gioco.

È bene ricordare come sia stata già annunciata la data della nuova open beta di Re:Verse, inoltre; si tratta della modalità multiplayer del survival horror.

Resident Evil Village is coming to #Stadia on May 7th. Pre-order now and get a free Stadia Premiere Edition. Plus on April 1st, #StadiaPro members can claim Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition for free.

Check out our latest blog for all the details: https://t.co/XPn1P1eSXh pic.twitter.com/KNACSywNFt

— Stadia (@GoogleStadia) March 22, 2021