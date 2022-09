Resident Evil invade Switch con gli ultimi capitoli, potete provarli gratis

La saga di Resident Evil infetterà (perché si parla di zombie, capito?) anche Nintendo Switch, che riceverà tutti gli ultimi capitoli del franchise.

La console ibrida di Nintendo, che potete comprare su Amazon, dovrà contenere tra gli altri anche l’imponenza di Lady Dimitrescu.

Una delle villain di Resident Evil Village, che è disponibile in parte gratis anche su browser, l’episodio che tornerà a far parlare di sé il prossimo mese.

Ad ottobre, infatti, l’ultima avventura della saga di Capcom si espanderà ulteriormente con un nuovo DLC e una protagonista a sorpresa.

E lo farà anche su Nintendo Switch perché, come annunciato nell’ultimo Direct, gli ultimi titoli della saga di Resident Evil sbarcheranno sulla console ibrida.

Il 28 ottobre, Resident Evil Village sbarcherà infatti su Nintendo Switch anche in versione Gold, contenente il primo DLC della storia.

E mentre potete già provare la demo su Nintendo eShop, Capcom ha annunciato che anche RE 2 Remake, RE 3 Remake e RE 7 arriveranno su Switch, sempre in versione Cloud.

Welcome to the family, #NintendoSwitch.

Resident Evil 2, 3, 7, and Village Cloud are coming to Nintendo Switch beginning with Resident Evil Village this October! pic.twitter.com/yQN6697gMh

— Resident Evil (@RE_Games) September 13, 2022