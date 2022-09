Nintendo Direct | Tutti gli annunci e i trailer

Dopo numerose settimane cariche di indiscrezioni, alla fine il momento tanto atteso è arrivato: il Nintendo Direct di settembre 2022 ci permetterà di dare un rapido sguardo alle esclusive più attese, nuovi annunci e tante novità.

Il nuovo evento della casa di Kyoto si concentrerà «principalmente» sui giochi in uscita per questo inverno, il che significa che potrebbe esserci spazio per ulteriori grandi novità: la presentazione durerà infatti circa 40 minuti complessivi.

Come consuetudine, noi seguiremo l’evento live e in questo articolo pubblicheremo gli aggiornamenti in tempo reale, con tutti gli annunci e i trailer arrivati dalla presentazione. Vi raccomandiamo dunque di fare refresh su questa pagina dal vostro browser, così da poter scoprire in diretta le tante novità.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, vi ricordiamo che potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon senza alcun costo aggiuntivo. Di seguito, troverete invece il live recap con tutti gli annunci dal nuovo Nintendo Direct.

In aggiornamento…