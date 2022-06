Resident Evil Village ha il suo DLC, e la protagonista è una sorpresa

Nel corso dello showcase, Capcom ha presentato il primo, vero DLC di Resident Evil Village, il quale mette in scena una protagonista davvero inaspettata (non proseguite la lettura se non avete terminato l’avventura principale, causa spoiler).

Ebbene, nel contenuto scaricabile chiamato Shadow of Rose potremo giocare nei panni di Rose, figlia di Ethan vista nell’epilogo dell’avventura principale, con una visuale inedita in terza persona.

Confermata anche la modalità Mercenari Additional Orders, con la possibilità di impersonare anche Lady Dimitrescu, celebre villain del gioco base.

Uscita prevista il 28 ottobre 2022. Lo stesso giorno sarà lanciato anche il multiplayer RE:Verse, che era stato rinviato a data da destinarsi.

Prevista anche una Gold Edition del gioco, contenente DLC Shadow of Rose oltre ovviamente al titolo completo.

