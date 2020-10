Resident Evil 3 Cloud Version scoperto per Nintendo Switch

Resident Evil 3 Cloud Version è stato scoperto per Nintendo Switch, suggerendo che altri titoli dalle specifiche teoricamente incompatibili con la piattaforma potrebbero arrivare sulla console ibrida della Grande N a breve.

Nella giornata di ieri, a margine di un nuovo Nintendo Direct Mini Partner Showcase, è stato mostrato e lanciato a sorpresa Control Cloud Version per Switch.

La stessa sorte toccherà più avanti a Hitman 3, gioco annunciato in origine soltanto per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Il cloud gaming funziona in maniera molto semplice su Nintendo Switch: una volta avviato, l’applicazione del gioco rimanda a questo sito web, dal quale può essere fruito il contenuto in streaming.

È bastato che venisse fatto del datamining per scoprire che quel sito già contiene informazioni sui prossimi titoli in arrivo sul servizio.

Tra queste, lo avrete già intuito, compare anche la key art in bella vista di Resident Evil 3 Cloud Version.

Capcom ha già tentato la strada del cloud gaming su Switch, tant’è vero che Resident Evil 7 è stato il primo a sperimentare questo stesso servizio anche se soltanto in Giappone.

Adesso che Nintendo lo ha lanciato su scala globale, è molto probabile che altri titoli seguiranno l’esempio e arriveranno anche sulla console ibrida nonostante le specifiche originali non lo permettano.