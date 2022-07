Spendereste 1500 dollari per Resident Evil? Dopo aver visto questo oggetto, sì

Resident Evil Village è disponibile ormai da diversi mesi, consacrando Lady Dimitrescu come uno dei personaggi più carismatici del gioco (la vampira nel titolo Capcom non ha certo bisogno di presentazioni).

Senza nulla togliere ad altri classici come Resident Evil 4 (che trovate su Amazon), Village ha sicuramente lasciato il segno nel cuore dei fan.

Del resto, a giugno Capcom ha presentato il primo, vero DLC di Resident Evil Village, il quale metterà in scena una protagonista davvero sorprendente.

Ora, però, dopo aver ispirato cosplayer davvero sorprendenti, Lady Dimitrescu è tornata grazie a un oggetto davvero imperdibile per i fan, ma solo se si è disposti a spendere cifre record.

Come riportato anche da Twinfinite, se siete tra i tanti fan di Lady Dimitrescu il produttore di figure PureArts e Capcom hanno in serbo una sorpresa per voi.

Una nuova e imponente statua che ritrae la vampira in tutta la sua maestosità è stata resa disponibile per il pre-ordine a partire dalla giornata di oggi.

La statua è enorme e in scala 1/4, il che significa che è alta quasi un metro e mezzo (per l’esattezza 35 pollici o 89 cm, a seconda del sistema di misurazione scelto).

Sappiate anche, magari in base alla resistenza del vostro mobilio, che l’oggetto pesa ben 13 libbre (ossia 6 kg), risultando quindi davvero unico nel suo genere.

La statua viene fornita con un vestito su misura, capelli sintetici, un cappello rimovibile e una base in finto legno e marmo. Il prezzo è altrettanto impressionante come la statua stessa: l’edizione standard (limitata a 666 unità) costerà 1.500 dollari.

Sul negozio del produttore è possibile ottenere anche una delle 100 unità della Exclusive Edition, la quale include una replica della chiave del Castello Dimitrescu. Se ci state facendo un pensierino, cliccate a questo indirizzo.

Restando in tema, il remake di Resident Evil 4 riprenderà l’atmosfera del capitolo originale uscito anni fa su console Nintendo GameCube.

Ma non solo: di recente Resident Evil 4 è anche tornato con una versione pensata per la realtà virtuale decisamente ben fatta e che non ha deluso le aspettative dei fan.