Resident Evil Village svela Lady Dimitrescu giocabile nel nuovo video gameplay del DLC

Resident Evil Village Gold Edition torna a mostrare ufficialmente i suoi DLC con un nuovo trailer, che ci mostra in azione i nuovi personaggi giocabili che saranno presto introdotti.

Tra questi non poteva naturalmente mancare Lady Dimitrescu, vera e propria star che ha contribuito al successo di massa ottenuto da Resident Evil Village (potete prenotare la Gold Edition al prezzo minimo garantito su Amazon).

Il DLC è stato annunciato durante il Capcom Showcase dello scorso mese: il nuovo trailer rilasciato in queste ore — che potete visualizzare in cima a questo articolo — ci mostra più nel dettaglio il gameplay dei nuovi personaggi giocabili.

Lady Dimitrescu è infatti solo una delle nuove star del trailer disponibili nel nuovo DLC: i giocatori potranno presto infatti prendere il controllo anche di Chris Redfield e Karl Heisenberg, uno dei villain più popolari di Village.

L’aggiornamento protagonista del trailer rilasciato da Capcom, come ricordato da VGC, riguarderà una nuova modalità in arrivo per The Mercenaries: «Additional Orders» permetterà infatti ai giocatori di interpretare tutti e 3 i nuovi amati personaggi del survival horror.

Il DLC sarà disponibile anche separatamente dalla Gold Edition grazie alla Winters’ Expansion, che includerà anche una modalità in terza persona: questo consentirà agli utenti di poter osservare Ethan durante la loro partita.

L’espansione includerà anche il DLC Shadows of Rose, nel quale interpreteremo la figlia di Ethan in quello che è definibile un primo sequel della storia di Village.

Vi ricordiamo che Resident Evil Village Gold Edition e Winters’ Expansion saranno entrambi disponibili dal 28 ottobre: durante la stessa giornata sarà ufficialmente lanciato anche il multiplayer «scomparso» della serie, finalmente pronto a tornare in azione.

In ogni caso, l’aspetto che sicuramente intrigherà maggiormente gli utenti resta certamente la possibilità di interpretare Lady Dimitrescu: la villain si è rivelata così popolare da aver perfino ispirato una statua da 1500 dollari.

Recentemente il franchise survival horror di Capcom è tornato a essere sulla bocca di tutti grazie alla serie TV di Netflix: per quanto sia ritenuto dagli utenti uno dei peggiori adattamenti videoludici di sempre, lo show si è rivelato così popolare da aver perfino battuto Stranger Things.