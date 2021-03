Resident Evil 9, Dusk Golem fa chiarezza sul gioco (e perde la pazienza)

Durante la giornata di ieri, 3 marzo, il noto insider Dusk Golem ha reso noto – a sorpresa – che Resident Evil 9 sarebbe già in sviluppo e anche da molto tempo.

Dopo aver rassicurato che Resident Evil Village non verrà rinviato, AestheticGamer ha lanciato questa piccola bomba, sottolineando però che i tempi per un annuncio sarebbero davvero lunghi.

Ora, il leaker è tornato nuovamente sull’argomento, in virtù di una richiesta di informazioni davvero massiccia e un po’ inopportuna da parte dell’utenza.

(1/3) This is legitmately the last time I'm going to tweet about RE9 for a long while, because it really, REALLY is not worth talking about right now, but like-

People: >Keep asking about RE9.

Me: Sure, its in dev, but its really far off & these games get rebooted often, not…

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 4, 2021