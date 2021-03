Quando verrà annunciato Resident Evil 4 Remake? La risposta non vi piacerà

Oltre a Resident Evil Village, Capcom è anche al lavoro sul remake ufficiale di Resident Evil 4, lo storico quarto capitolo del franchise uscito in origine su console Nintendo GameCube (e convertito poi su un numero imprecisato di piattaforme da gioco)

Sappiamo ormai bene che i lavori sul ritorno di Leon S. Kennedy erano stati affidati a M-Two, un studio di Capcom con sede a Osaka guidato da Tatsuya Minami, ma a quanto pare di recente i lavori sono passati al team principale che segue il franchise base di Resident Evil.

Ciò ha portato di conseguenza allo slittamento dell’uscita rispetto ai piani iniziali, sebbene il titolo debba di fatto ancora essere annunciato al mondo. Sono in molti infatti a domandarsi quando Capcom alzerà finalmente il sipario su questo nuovo e atteso rifacimento, sebbene stando alle parole del quasi sempre affidabile Dusk Golem ci sarà parecchio da aspettare.

In risposta a un utente che gli ha chiesto lumi circa il reveal del remake di RE4, AestheticGamer è stato piuttosto perentorio:

I don't think Capcom even knows, but definitely, DEFINITELY not this year, especially with dev having rebooted only a few months ago. Game will not be out until 2023 at the earliest really, don't expect an announcement anytime soon. https://t.co/otRrJcraF2

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 3, 2021