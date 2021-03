Resident Evil 9 sarebbe già in sviluppo e anche da molto tempo, secondo l’ormai attendibile insider Dusk Golem.

Tuttavia, lo stesso insider – che oggi ha rassicurato sulle possibilità che Resident Evil Village venga rinviato – ha invitato i fan desiderosi di novità a restare coi piedi ben piantati al suolo, dal momento che i tempi per un annuncio sarebbero ancora piuttosto lunghi.

Dusk Golem ha spiegato che i fan sarebbero sorpresi nello scoprire da quando Capcom starebbe lavorando al nuovo capitolo numerato.

Wait until you find out that there was a period of time that RE:2, RE:3, RE8, Outrage, RE:4 & RE9 were all in development at the exact same time (late 2018). https://t.co/UMzFRSK7mt — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 3, 2021

Secondo le informazioni in suo possesso, Resident Evil 9 sarebbe stato avviato addirittura durante lo stesso lasso di tempo di Resident Evil 2, 3, 8, Outrage e 4.

Questo significherebbe che la casa giapponese avrebbe di fatto dato il semaforo verde a tutti questi progetti simultaneamente, in modo da portarli avanti insieme in maniera coerente.

Una teoria, questa, corroborata in uno speciale del nostro Domenico Musicò, che ha sottolineato in tempi non sospetti come le novità di Resident Evil 3 abbiano spianato la strada al remake (poi “confermato” da rumor giudicati attendibili) del quarto capitolo.

Yes, but don't expect it anytime soon. I literally cannot see it releasing before 2024. To the point it's actually not worth even talking about right now, anything could happen to it in dev, from the whole thing being rebooted (it's happened a lot in the RE series). https://t.co/mKCUFEgTNH — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 3, 2021

L’insider ha in ogni caso esortato gli appassionati a non aspettarsi un reveal troppo presto, poiché a suo dire Resident Evil 9 non uscirebbe prima del 2024.

Capcom ha già illustrato come Resident Evil Village sarebbe stato pensato come ultimo capitolo della saga di Ethan Winters, e questo vuol dire che un nuovo titolo (di certo la saga non terminerà qui, visto il suo successo commerciale) dovrebbe avere protagonisti e trame completamente nuovi.

Ad oggi, restano all’orizzonte Resident Evil 4 Remake, che vi abbiamo già raccontato come dovrebbe essere secondo noi di SpazioGames.it, e questo famigerato Outrage che sarebbe un Revelations 3 o similia per Nintendo Switch.

Con una gestazione tanto lunga, evidentemente, i piani potrebbero cambiare in corsa e arrivare molto diversi a destinazione, suggerisce l’insider.

Per questa ragione, potrebbe essere il caso di godersi prima di tutto Resident Evil Village, in uscita il 7 maggio, e poi pensare al punto dal quale dovrà ripartire il franchise survival horror.