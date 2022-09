Resident Evil 9, Capcom rivela un dettaglio importante della storia

Resident Evil Village è l’ultimo episodio della celebre saga di survival horror prodotta e sviluppata da Capcom, ma a quanto pare i fan stanno già pensando al prossimo Resident Evil 9.

Village, di cui potete prenotare la Gold Edition al prezzo minimo garantito su Amazon) ha infatti messo d’accordo critica e pubblico, sebbene in molti stiano già guardando al futuro.

Futuro che, si sa, passerà anche per l’arrivo dei nuovi DLC di Village annunciati nelle scorse settimane, i quali promettono di riportare in auge l’ottavo capitolo di Biohazard.

Senza contare che negli ultimi giorni stanno iniziando a farsi strada tante nuove informazioni sul remake di Resident Evil 4, nonostante Capcom abbia ora parlato del nono capitolo.

Come riportato anche da PC Games N, l’attesissimo Resident Evil 9 – o quale che sarà il suo titolo ufficiale – non sarà incentrato sulla famiglia Winters come i due giochi precedenti, secondo quanto dichiarato da Capcom.

Sembra quindi che il nuovo capitolo porterà l’iconica e intramontabile serie di giochi horror di Capcom in una nuova direzione.

Lo sviluppatore ha infatti confermato che il prossimo DLC Resident Evil Village Shadows of Rose concluderà la storia iniziata con RE7.

La rivelazione arriva da Kento Kinoshita di Capcom, che ha dichiarato a IGN US che lo sviluppatore sta «creando la storia di Shadows of Rose per concludere la saga della famiglia Winters».

A conti fatti, le parole di Kinoshita suonano molto come un epilogo vero e proprio del ruolo di questi personaggi all’interno ella serie.

Il produttore Masachika Kawata ha poi aggiunto di non poter assolutamente condividere cosa ci attende in futuro: a parte il remake di Resident Evil 4, si sa ben poco della direzione futura del franchise, sebbene è chiaro che la storia prenderà una direzione del tutto inedita.

Restando in tema, avete visto che TeaserPlay, un content creator ormai divenuto celebre per quanto riguarda i concept trailer in Unreal Engine 5, ha infatti dato vita a un vero e proprio trailer di RE9?

Ma non solo: alcune settimane fa sono emersi dei veri e propri contenuti tagliati dal RE4 originale, uscito inizialmente su console Nintendo GameCube.