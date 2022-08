Resident Evil 4, sbucano contenuti tagliati inediti (in attesa del remake)

Alcune settimane fa Capcom ha ufficializzato Resident Evil 4 Remake, gioco che promette di mandare in estasi i fan del capitolo originale.

Il rifacimento del classico survival horror (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) sarà reso disponibile il 24 marzo 2023, su PS5, Xbox Series X|S e PC Steam, oltre che per PlayStation VR2.

L’assaggio che abbiamo avuto modo di ammirare alcuni giorni fa ha messo in mostra un gioco potenzialmente molto interessante.

Anche i primi video comparativi tra il remake in uscita e l’originale sono stati alquanto soddisfacenti, sebbene ora è il turno di un filmato che mostra dei veri e propri contenuti tagliati dal gioco.

Come riportato anche da Wccftech, grazie a un video realizzato dallo sviluppatore dell’HD Project del gioco, Albert Marin, possiamo ammirare alcune sezioni che sono rimaste inutilizzate nella versione finale di RE4.

Scoperte nella versione PC del gioco, alcune aree come una zona della prigione o quella che avrebbe dovuto collegarla alle rovine si mostrano ora nella loro interezza.

Poco sotto, il filmato in questione (della durata di ben 48 minuti).

Al momento in cui scriviamo non è stato confermato che questi segmenti di gioco saranno presenti nel remake in uscita il prossimo anno, sebbene è molto improbabile che ciò avvenga (nonostante non è da escludere che il nuovo RE4 includa sezioni di gioco inedite e mai viste prima).

Ricordiamo che negli ultimi mesi Resident Evil 4 è anche tornato con una versione pensata per la realtà virtuale, ottimamente concepita e da provare per tutti fan della serie.

Ma non solo: alcune settimane fa è stata rilasciata anche una remaster gratuita di RE4 realizzata dai fan, pensata per rendere ancora più bella da vedere l’avventura di Leon S. Kennedy.

Infine, un content creator ha dato vita a un vero e proprio incubo a occhi aperti realizzando dal nulla un suggestivo concept trailer di un ipotetico Resident Evil 9, grazie all’Unreal Engine 5.