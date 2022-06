Resident Evil 7 è diventato next-gen, ma l’update non è gratis per tutti

Tra le notizie dell’ultimo evento Capcom c’è stata anche la conferma degli update next-gen per alcuni titoli della saga di zombie più famosa del mondo, tra cui Resident Evil 7.

Il titolo che ha rivitalizzato la saga, e che potete recuperare su Amazon, ora si avvale anche di una serie di migliore tecniche ed estetiche di ultima generazione.

Migliorie di cui si parlava da tempo e che, insieme al settimo capitolo, hanno reso Resident Evil 2 e 3 Remake dei videogiochi ancora più moderni.

Anche questi aggiornamenti pare che stiano dando problemi su PC, dove alcuni giocatori stanno addirittura facendo fatica ad avviare i giochi.

E non sono neanche gli ultimi, perché stavolta tocca agli utenti PlayStation Plus avere a che fare con una brutta notizia che riguarda Resident Evil 7.

Capcom ha annunciato che gli update next-gen per i tre capitoli della saga di cui sopra sono gratuiti per tutti, e saranno automatici per Xbox Series X|S, PC e PS5.

Per quest’ultima versione, però, ci sono dei problemi. Come riporta Eurogamer.net infatti, alcuni giocatori PlayStation saranno costretti a pagare per l’aggiornamento.

Chi ha ottenuto Resident Evil 7 attraverso la PlayStation Plus Collection (catalogo esclusivo per gli utenti PS5) non ha accesso all’aggiornamento next-gen gratuito.

Questo significa che gli utenti in questione saranno costretti ad acquistare il gioco separatamente, per poter scaricare anche l’update next-gen.

Una situazione spinosa che non fa sicuramente piacere, anche perché la PlayStation Plus Collection è un catalogo interessante in generale, e così perde inevitabilmente colpi.

Anche perché Resident Evil 7 è stato un gioco di grande successo, e questa decisione getta una piccola ombra su una grande performance del titolo Capcom.

Solo Village è riuscito a battere l’amato settimo capitolo, ma solamente per un motivo specifico e con una metrica particolare.

A proposito di Capcom: ecco tutti gli annunci dell’ultimo evento del publisher nipponico.