Resident Evil, le patch next-gen stanno creando molti problemi su PC

L’ultimo evento Capcom ha svelato molte novità dal mondo di Resident Evil, e confermato l’arrivo delle versioni next-gen di alcuni degli ultimi capitoli della serie.

Da Resident Evil 7 (che trovate su Amazon) fino agli ultimi remake del secondo e terzo capitolo, sono stati tutti impreziositi dalle patch next-gen.

I quali faranno gruppo con Resident Evil 4 Remake, che ieri si è mostrato nuovamente in grandissima forma con un pizzico di gameplay.

Le patch sono diventate disponibili subito dopo la fine della presentazione, ovvero da ieri, e possono essere scaricate sulle console di attuale generazione e PC.

Proprio quest’ultima versione dei vari Resident Evil 7, 2 e 3 sta creando problemi. Talmente tanti che, in alcuni casi, ha smesso anche di funzionare.

Come riporta VGC, i requisiti hardware delle versioni PC dei giochi sono cambiati, con delle specifiche che sono diventate più esigenti per poter supportare gli effetti aggiuntivi come il ray-tracing.

L’aggiornamento di ogni gioco include nuove funzionalità di ultima generazione, tra cui il supporto alla risoluzione 4K, framerate più elevato e ray tracing.

Tutte cose che richiedono PC migliori di quelli che permettavano di far girare le versioni base dei suddetti titoli. L’ulteriore problema è che gli aggiornamenti su PC non sono reversibili.

Ovvero, i giocatori non possono tornare alla versione precedente per poter continuare a giocare, nel caso il loro PC non supporti più le versioni potenziate dei Resident Evil.

Al momento i giocatori PC che si ritrovano impossibilitati a far girare i videogiochi in questa nuova versione sono, sostanzialmente, bloccati in questo limbo.

Gli aggiornamenti next-gen stanno anche rendendo impossibile l’utilizzo di alcune mod, come quella che rende Jill Valentine una protagonista di DOOM.

Questo è stato, in ogni caso, solo uno degli annunci che Capcom ha confezionato nel suo evento: ecco tutto quello che dovete sapere.