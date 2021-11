Resident Evil 4 Remake? No, prima potrebbe arrivare il film

L’uscita di Resident Evil Welcome to Raccoon City, ovvero il prossimo film dedicato al franchise horror targato Capcom, è ormai prossima.

La pellicola metterà da parte lo stile del recente Resident Evil Village, abbracciando infatti in maniera decisamente più marcata le atmosfere classiche dei primi due capitoli.

Stando infatti alle parole del regista Johannes Roberts il suo Welcome to Raccoon City sarà assolutamente fedele ai Biohazard originali, promettendo infatti di «farcela fare sotto dalla paura».

Del resto, anche le ultime clip rilasciate nelle scorse ore ci avevano suggerito che gli omaggi ai primi RE non mancheranno, incluso quello più celebre del gioco del 1996.

Parlando con SFX (via GR+), Roberts ha chiarito di essere un grande fan di Resident Evil 4, ossia uno degli episodi più celebri del franchise incentrato su Leon S. Kennedy.

«Sono ossessionato dal quarto capitolo. Potrebbe diventare parte del prossimo capitolo cinematografico. C’è un sacco di storia interessante e tanti piccoli dettagli che abbiamo portato in questo film, ma che sarebbe fantastico espandere», ha spiegato il cineasta.

«Ci sono personaggi che non abbiamo usato e che ci piacerebbe espandere nel prossimo film. C’è un lato diverso di della serie visto in Village e Resident Evil 7, dove il mondo è molto più oscuro e orribile. Sarebbe bello poter esplorare anche quello.»

Roberts ha poi concluso: «Di certo ne abbiamo parlato. Ci sono state delle conversazioni. Abbiamo creato alcuni personaggi iconici con Chris, Claire, Wesker e Leon. Speriamo che sia l’inizio di un capitolo completamente nuovo.»

Ovviamente, non si tratta di una conferma che il film di Resident Evil 4 si farà, visto che tutto dipende dal risultato al botteghino dell’ormai prossimo Welcome to Raccoon City.

Vero anche che un eventuale pellicola ispirata alle vicende di Leon contro i Ganados potrebbe fare sicuramente fare la gioia di una fetta considerevole di appassionati.

Se comunque siete curiosi di scoprirne di più sulla versione in VR del quarto capitolo della saga, vi rimandiamo alla dettagliata recensione sulle nostre pagine.

Ma non solo: un recente report ha rivelato che sono in arrivo nuovi contenuti gratis per l’amato survival horror Resident Evil Village.

Infine, in attesa di un vero e proprio rifacimento del quarto capitolo di Biohazard, potete sempre distrarvi con la statua da 1.000 euro di Leon.