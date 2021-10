Il film di Resident Evil avrà un famoso omaggio al primo capitolo

Non manca ormai molto all’uscita di Resident Evil Welcome to Raccoon City, il prossimo film dedicato al franchise che si è mostrato poche settimane fa in un primo trailer.

Pur non abbracciando lo stile del recente Resident Evil Village, la nuova pellicola è invece maggiormente vicina alle atmosfere classiche dei primi due episodi.

Il regista Johannes Roberts ha infatti specificato che Welcome to Raccoon City dovrà essere assolutamente fedele ai Biohazard originali, con la promessa di «farcela fare sotto dalla paura».

Del resto, già i primi due video dedicati ai personaggi ci hanno permesso di farci un’idea di quello che ci aspetta, a cui ora se ne aggiungono un altro paio.

Thanks, IGN

La prima vignette è dedicata al personaggio di Jill Valentine, interpretata nel film dall’attrice Hannah John-Kamen.

Nel filmato, possiamo anche ammirare alcune sequenze inedite del film che coinvolgono proprio l’agente speciale S.T.A.R.S., che nel film lavora nelle forze di polizia in questa piccola città.

Trovate il video dedicato al personaggio di Jill poco sotto, nel player dedicato:

I più attenti avranno inoltre colto il palese riferimento a una delle più celebri sequenze del primo Resident Evil, ossia quella relativa a “Jill Sandwich“.

“Jill Sandwich” è infatti una frase pronunciata dal membro della S.T.A.R.S. Barry Burton nel gioco usciti nel 1996, dopo che la sua compagna riesce a scappare dall’essere schiacciata da una trappola all’interno della Spencer Mansion.

Questa frase è diventata parecchio popolare tra i fan irriducibili della saga, tanto che l’omaggio all’interno di Welcome to Raccoon City non può non far provare un brivido lungo la schiena.

A seguire, una seconda e una terza vignette dedicate ai personaggi di Albert Wesker e Leon S. Kennedy:

Ricordiamo che la pellicola, inizialmente prevista per il 3 settembre negli USA, è slittata al prossimo mese di novembre, visto che anche noi italiani vedremo il film nelle sale dal 25 novembre 2021.

Ma non solo: un report conferma come siano a tutti gli effetti in arrivo nuovi contenuti gratis per l’amato survival horror Resident Evil Village.

Infine, il franchise Capcom è stato anche protagonista di Infinite Darkness, una produzione animata esclusiva Netflix e che abbiamo recensito su SpazioGames alcune settimane fa.