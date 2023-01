Resident Evil 4 Remake, il nuovo trailer mostra nuovi dettagli e vecchi volti

Tra i titoli più attesi di questa prima meta dell’anno c’è Resident Evil 4 Remake, remake del titolo Capcom che prosegue la scia positiva di remake.

Il capolavoro con protagonista Leon tornerà in una versione riveduta e corretta, che potete già ordinare su Amazon nel caso non vogliate perdervi neanche un giorno di gameplay.

Anche perché, una volta tanto, Resident Evil 4 Remake sarà puntuale perché non sembrano esserci cambiamenti dell’ultimo minuto per quanto riguarda la data di uscita.

Qualche settimana fa abbiamo avuto la possibilità di vedere come sarà la location del Castello in questo atteso remake, e adesso Game Informer continua a far salire l’hype.

E ci dà anche la possibilità di vedere un’altra volta Luis, il compagno di Leon nella disavventura iberica, in un nuovo trailer.

Questo trailer, per la precisione:

Nel breve filmato, parte di una copertura che Game Informer ha creato in esclusiva visitando gli uffici di Capcom, vediamo alcuni piccoli dettagli inediti.

Intanto il nuovo Luis con uno sguardo ravvicinato e, a quanto pare, un primo incontro con Leon più burrascoso e meno amichevole di quanto non fosse nell’originale.

In più alcuni dettagli di gameplay tra cui la maggiore interazione con i ganados per quanto riguarda gli attacchi e le varie soluzioni di gameplay che si possono impiegare nei loro confronti.

Nel numero 353 della rivista i lettori potranno leggere il resoconto dell’intervista con i principali progettisti, tra cui i director yasuhiro Ampo e Kazunori Kadoi, oltre al resoconto della prova dei capitoli 1 e 5 del gioco.

Nei prossimi giorni alcuni di questi dettagli verranno pubblicati anche online, e troveremo nuovi dettagli sulla sezione di apertura, analisi del gameplay di Ashley e altre nuove modifiche, oltre a impressioni sui segmenti della chiesa, del cimitero e della battaglia nella celeberrima capanna.

Resident Evil 4 Remake uscirà a 18 anni dall’originale, un avvenimento che i fan hanno voluto celebrare ricordando i momenti più epici del gioco.

Parlando dell’altra uscita di Capcom dell’anno, ovvero Street Fighter 6, a quanto pare la casa nipponica sembra essersi dimenticata di Xbox.