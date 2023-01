Resident Evil 4 Remake sarà rinviato o no? Arriva una piacevole smentita

Resident Evil 4 Remake è uno dei titoli più attesi dell’anno, sebbene in molti hanno temuto nelle scorse settimane che il ritorno di Leon S. Kennedy potesse in qualche modo essere posticipato.

Il rifacimento del quarto episodio della serie horror (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) vedrà la luce il prossimo mese di marzo, sebbene da giorni i fan erano decisamente preoccupati.

L’imminente remake di Resident Evil 4 aevav cambiato le informazioni sulla data di uscita su Steam, cosa questa che aveva messo in allerta i giocatori.

Ma non solo: pochi giorni dopo un altro gioco aveva scelto il 24 marzo 2023 come data di uscita: per questa ragione in molti pensavano che Capcom potesse decidere di rinviare il suo gioco più atteso. A quanto pare, fortunatamente, non sarà così.

Sembra infatti che la data di uscita di Resident Evil 4 Remake è nuovamente visibile su Steam, cosa questa che confermerebbe il lancio fissato per il 24 marzo 2023.

Dunque, pare proprio che non ci saranno rinvii, facendo tirare un sospiro di sollievo agli appassionati storici del franchise di Biohazard.

Per chi non lo sapesse, la pagina Steam del remake di Resident Evil 4 aveva ambiato la data di uscita del gioco dal 24 marzo a un vago “in arrivo”, cosa questa che aveva portato i fan a pensare che Capcom avesse intenzione di posticipare la data di uscita dell’avventura di Leon.

Restando in tema Resident Evil 4, Capcom avrebbe deciso di cambiare il destino del cane intrappolato in una trappola per animali.

Resta anche da sottolineare che, da quello che è stato reso noto nei mesi scorsi, il rifacimento sarà in ogni caso molto fedele all’originale, visto che a quanto pare anche la longevità sarà più o meno la stessa.

Infine, date anche un’occhiata al gioco in movimento oltre ai contenuti delle pregevoli edizioni speciali del gioco, sempre in uscita durante il mese di marzo.