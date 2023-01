Resident Evil 4 compie 18 anni: Capcom e i fan festeggiano con i momenti più iconici

L’11 gennaio 2005 è una data che i fan di Resident Evil 4 non possono dimenticare facilmente: si tratta infatti del giorno in cui il quarto capitolo della saga survival horror di casa Capcom è stato ufficialmente lanciato sul territorio americano, nella sua edizione originale per Nintendo GameCube.

Nato infatti inizialmente come esclusiva per la console di casa Nintendo, gli appassionati dovettero attendere la fine dello stesso anno per poterlo provare anche su PlayStation 2: ciò significa il capolavoro di Capcom è diventato ufficialmente “maggiorenne” nel 2023, proprio a pochi mesi di distanza dall’imminente uscita del remake (potete prenotarlo su Amazon).

A ricordarlo è stata la stessa Capcom sui propri profili social, ricordando che proprio poche ore fa Resident Evil 4 ha ufficialmente compiuto 18 anni, chiedendo ai fan di celebrarlo insieme agli sviluppatori.

Per questo motivo, il publisher ha chiesto agli appassionati di ricordare il lancio di uno degli horror videoludici più iconici di sempre condividendo i propri momenti o elementi preferiti dell’avventura originale, in vista del remake in uscita il prossimo 24 marzo (via ComicBook).

Le risposte della community si sono rivelate molto varie e interessanti, soprattutto tenendo in considerazione il modo in cui potrebbero essere riproposte nel remake, come ad esempio gli effetti sonori e di luminosità per alcune delle scene più inquietanti e affascinanti dell’intera produzione:

This part as a kid. Absolute scary perfection pic.twitter.com/SzEZyLJ6QO — Bailey Crawford (@baileysauce) January 12, 2023

I can only imagine how scary this part will be in the Remake pic.twitter.com/AJz1ES0FNb — Myself | Wesker (@AlmightyWesker) January 12, 2023

Tra le diverse citazioni non poteva poi mancare il mercante e il suo leggendario «What’re ya buyin’?», talmente iconico da essere stato recentemente menzionato anche su Resident Evil Village in un easter egg dedicato.

Best salesman ever in a video game. pic.twitter.com/rKrfWEUnZj — Cheap Ass Gamer (@videogamedeals) January 12, 2023

Naturalmente non potevano mancare anche i momenti più assurdi della produzione, come il surreale Suplex che Leon poteva utilizzare per liberarsi dei suoi avversari più pericolosi:

Non possiamo che concludere la collezione di ricordi della community con una richiesta speciale della community: «Riportate il cane». Una richiesta diventata sicuramente molto più attuale, alla luce di una rivelazione che potrebbe non fare piacere agli amanti dei nostri amici a quattro zampe.

The dog, bring back the dog — Bear (@BearUNLV) January 12, 2023

Probabilmente tra i vostri momenti preferiti non ci sarà invece la sezione dell’isola, che gli sviluppatori hanno già garantito che non sarà tagliata, ma che avrà molti più contenuti: sarà sicuramente interessante capire come sarà gestito il tutto nel remake.

Tra le novità del remake potrebbe invece esserci un ruolo più importante per Albert Wesker: un’indiscrezione potrebbe aver già anticipato il ritorno dell’antagonista più amato della serie.